Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 11 bin 695 kişiye ceza

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kuralları ihlal eden 11 bin 695 kişiye idari para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince yapılan denetimlerde yasağa rağmen dışarı çıkan 11 bin 695 kişiye idari para cezası kesildi. Kısıtlama süresinde ayrıca kurallara uyulmayarak, açılan 34 iş yerinin sahibine de cezai işlem uygulandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-27 10:05:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.