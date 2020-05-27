Bisiklet hırsızı yakalandı

65 yaş ve üzeri için seyahat izin belgesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te bir apartmandan bisiklet çalan şüpheli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burak Mahallesinde bir apartmandan bisiklet çalan M.K. isimli şüpheli şahıs tespit ederek yakaladı. Şahsın çaldığı bisiklet ise ekipler tarafından sahibine tekrar teslim edildi.

Şüpheli şahıs M.K. yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.