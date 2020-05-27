Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta

Gaziantep’in tecrübeli inşaat firmaları yeni projelerinin temellerini attı. Kurt İnşaat, Mermerler İnşaat ve Sayar Yapı ile ortak gerçekleştirilen proje; lüksün konforu ile doğanın huzurunu buluşturuyor.

Gaziantep'in Körkün mevkiinde temelleri atılan ve önümüzdeki yıla kadar tamamlanması planlanan Villa foresta, toplam 22 adet müstakil evden oluşuyor. 10 bin metrekare arsa üzerine yapılan, tek katlı, yüksek güvenlikli ve ultra lüks olmasıyla ön plana çıkan projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurt İnşaat yönetim kurulu üyesi Aykut Kurt, " Alışılmışın dışında bir projeye imza atmak istedik. Bağ evi konseptiyle lüksü ve yüksek güvenliği bir araya getirdik. Alıcıların istendiği takdirde yılın 365 günü yaşayabileceği bir yer olmasını istediğimiz ve bunun müşterinin tercihine bıraktığımız için güvenlik ve inşaat kalitesini her zaman ön planda tuttuk. Doğanın içerisinde lüks ve nezih bir ortamda yaşamak isteyenlere özel butik bir proje ortaya çıktı diyebiliriz aslında. Alıcıyı yormayan bir sistem kurduk. Anahtar teslim, her şey hazır bir şekilde teslim ediyoruz" dedi.

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