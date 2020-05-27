Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar doldu

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<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 4 günlük sokak kısıtlamasının ardından dışarı çıkanlar, çarşı ve meydanlara akın etti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Gaziantepliler, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek, çarşıya alınanlar, alışveriş yaptı.<br>Polis ve zabıta ekipleri de cadde ile meydanlarda dolaşanları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-05-27 15:24:20<br>

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