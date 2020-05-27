Raydan çıkan tramvay 6 saat sonra kaldırıldı

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Gaziantep’te raydan çıkan tramvay 6 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Tramvayın kurtarılması sonrası seferler yeniden başlatıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziulaş firması bünyesinde hizmet veren tramvayın karışığı kaza Gaziamuhtarpaşa Bulvarı üzerinde sabah saat 8 sularında meydana geldi. Elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcu olmaması nedeniyle faciadan dönüldü. Kazanın hemen sonrası oluşan toz dumanı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından raydan çıkan tramvay kurtarılarak olay yerinden götürüldü.



Öte yandan tramvay kazası dolayısıyla seferler 6 saat durduğu için vatandaşlar mağdur oldu.

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