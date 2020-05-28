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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası

DHA

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polisin dün yaptığı denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 1931 kişiye idari para cezası kesildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Polislerin dün yaptığı denetimlerde; 20 yaş altındaki 805 ve 65 yaş üzerindeki 6 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1120 kişiye idari para cezası kesildiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca denetlenen 251 iş yerinden 2'sine de kurallara uymadığı için yasal işlem yapıldığı...

Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polisin dün yaptığı denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 1931 kişiye idari para cezası kesildi.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Polislerin dün yaptığı denetimlerde; 20 yaş altındaki 805 ve 65 yaş üzerindeki 6 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1120 kişiye idari para cezası kesildiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca denetlenen 251 iş yerinden 2'sine de kurallara uymadığı için yasal işlem yapıldığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-28 13:42:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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