Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polisin dün yaptığı denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 1931 kişiye idari para cezası kesildi.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Polislerin dün yaptığı denetimlerde; 20 yaş altındaki 805 ve 65 yaş üzerindeki 6 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 1120 kişiye idari para cezası kesildiği vurgulandı. Açıklamada, ayrıca denetlenen 251 iş yerinden 2'sine de kurallara uymadığı için yasal işlem yapıldığı kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-28 13:42:17<br>

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