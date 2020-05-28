Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem

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Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bin 931 kişiye idari işlem yapıldı.

Gaziantep’te 20 yaş altındaki 805 şahıs ile 65 yaş üstündeki 6 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, bin 120 şahsa ise sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten olmak üzere, toplam bin 931 şahsa idari yaptırım uygulanırken, 251 iş yerinden ikisinede işlem yapıldı.

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