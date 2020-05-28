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Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor

DHA

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) GÜNEYDOĞU'nun iki önemli merkezi Gaziantep ve Şanlıurfa, normalleşme süreci kapsamında açılacak turist sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki kentteki tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Zeugma ve Göbeklitepe gibi tüm dünyanın ilgisini çeken alanlarda da son hazırlıklar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve ören yerleriyle ilgili genelgesinin beklendiği Zeugma ve Göbeklitepe'ye gelenlerin sosyal mesafe ve kişisel tedbir kuralları kapsamında ziyaretleri sağlanacak. Her iki noktada ziyaretçilerin ortak kullanımına açık olan...

Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor

<br>Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) GÜNEYDOĞU'nun iki önemli merkezi Gaziantep ve Şanlıurfa, normalleşme süreci kapsamında açılacak turist sezonunda ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki kentteki tarihi ve turistik mekanların yanı sıra Zeugma ve Göbeklitepe gibi tüm dünyanın ilgisini çeken alanlarda da son hazırlıklar yapılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve ören yerleriyle ilgili genelgesinin beklendiği Zeugma ve Göbeklitepe'ye gelenlerin sosyal mesafe ve kişisel tedbir kuralları kapsamında ziyaretleri sağlanacak. Her iki noktada ziyaretçilerin ortak kullanımına açık olan interaktif ekranlar ile sinevizyon salonları ise salgın sona erene kadar kapalı tutulacak.<br>Koronavirüs salgını sonrası ziyarete kapatılan müze ve ören yerlerinin normalleşme süreci ile 1 Haziran'da açılması planlanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretlerinde ilk durağı olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ile Şanlıurfa'daki Göbeklite Ören Yeri ve Müzesi'nin de normalleşme sürecinde ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor. Her iki kentte de turistlerin ziyaret edebileceği alanlarda dezenfekte çalışması yapılıp, dolaşımında temasın önlenmesine yönelik altyapı oluşturuluyor. Ziyaretlerde dikkat edilecek hususlar ile uyulması gereken kuralların ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gönderilecek genelge ile netlik kazanacağı belirtildi.<br>MASKE İLE GİRİŞ ZORUNLULUĞU<br>Ziyaretlerde uyulacak kurallara ilişkin detaylı genelgenin beklendiği müze ve ören yerlerinde hazırlıklar devam ederken, yetkililer ziyaretçilerin içeriye maskeyle girişinin zorunlu olacağını ifade etti. Müze ve ören yerlerinin girişinde hazır bulundurulacak el dezenfektanı kullanılmasının ardından ateşleri ölçülerek içere girecek olan ziyaretçiler, salon ve açık alanlardaki görevliler, uyarı tabelaları ve sesli sistem aracılığı ile de sürekli olarak sosyal mesafeye dikkat etmeleri, herhangi bir noktaya temastan kaçınmaları konusunda uyarılacak. Vatandaşların dolaşım alanlarında belirlenecek çizgiler ile birbirlerine yaklaşmaması hedeflenirken, olası talep ve yığılmaların önlenmesi için ziyaretlerin kısa tutulması istenecek.<br>İNTERAKTİF EKRANLAR KAPATILACAK<br>Müze ve ören yerlerinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında; ortak olarak kullanılan oyun, bilgilendirme gibi interaktif hizmet veren dokunmatik ekranlar salgın tehlikesi süresince kapalı tutulacak. Ayrıca; müzelerde yer alan sinevizyon salonları da salgın süresince kapatılarak hizmet verilmesi önlenecek. Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında süreç normale dönene kadar çocuk etkinlik alanları da kapalı olacak.<br>KONFERANS VE TOPLANTILAR YAPILMAYACAK<br>Müzelerde bulunan konferans ve toplantı salonları da salgın süresince hizmet vermeyecek. Temas ve izolasyonun korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda, müzelerde yapılacak tüm toplu etkinlikler, koronavirüs salgını tamamen sona erene kadar yasak olacak. Müze ve ören yerlerinde bulunan dinlenme bankları ve oturma alanlarının da salgın süresince kullanımı engellenecek. Müze ve ören yerlerinde belirli aralıklarla konulacak el dezenfektanlarının da ziyaretçilerin dolaşım sırasında da kullanımı sağlanacak.<br>ÇALIŞANLAR İÇİN DE ÖNLEMLER ALINDI<br>Müze ve ören yerlerinde ziyaretçilerin yanı sıra görevliler için de çeşitli önlemler alındı. Bu doğrultuda maske, eldiven takacak ve ihtiyaç halinde koruyucu tulum giyecek olan görevliler, mesaiye başlarken ateşleri ölçülerek içeri alınacak. Müze ve ören yerlerinde ortak kullanılan asansör salgın süresince kapalı tutulacak. Çalışma ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmamaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımının önlenmesi sağlanacak. Ortak kullanılan depo, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme ve soyunma odaları, kapı, turnike gibi alanlarında düzenli dezenfekte yapılacak ve hijyen şartlarına uyulması istenecek. Bilgisayar klavyeleri ve diğer cihazlar düzenli temizlenecek ve çalışanların birbirlerinin malzemelerini kullanması engellenecek. Müze ve ören yerlerindeki yemekhane de acil durum olmadıkça kullanılmayacak, kullanılması gereken durumlarda ise tek kullanımlık malzemeler ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak.<br>GÖBEKLİTEPE SANAL OLARAK DOLAŞILIYOR<br>Öte yandan koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı olan Göbeklitepe şu an sanal olarak dolaşılabiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı salgın nedeniyle dışarı çıkamayanlar için bazı müzeleri internet üzerinden görüntülemeye başladı. Bu müzeler arasında yer alan Göbeklitepe sanal müzesi bu süreçte 1,5 milyonu aşkın kişi tarafından gezildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-28 15:42:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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