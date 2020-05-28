Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtı

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkarak bisiklet süren çocuklar, siren çalan zabıta aracını polis aracı sanınca bisikletlerini bırakıp, kaçtı. Zabıta ekipleri, çocuklara bisikletlerini vererek evlerine gönderdi.<br>Hürriyet Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan çocuklar, bisikletleriyle dolaşmaya başladı. Bu sırada mahalleye giren zabıta aracının çaldığı sireni duyunca, polis geldiğini sanan 3 çocuk, bisikletlerini bırakıp, ağaçlık alana kaçtı. Çocukların korkup kaçtığını gören zabıtalar; 'Çocuklar sokağa çıkma yasağını ihlal etmeyin, evinize gidin' anonsu yaptı.<br>Anonsa rağmen saklanmayı sürdüren çocukların yanına giden zabıtalar, bisikletlerini vererek evlerine gönderdi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-05-28 15:52:49<br>
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