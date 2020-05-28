3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

'O günler çok özlendi'

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<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 2 bisiklet çalan ve 2 ayrı araçtan da hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalandı.<br>Nizip'te, park halindeki 2 araçtan hırsızlık yapıldığı ve 2 apartmanda da bisiklet çalındığı ihbarı yapıldı. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık yapan 3 kişiyi belirledi. Kimlikleri saptanan şüpheliler, polisin adreslerine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-28 15:53:28<br>

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