Kara yolunun kenarı karpuz tarlasına döndü Karpuz yüklü kamyon devrildi karpuzlar saçıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kara yolunun kenarı karpuz tarlasına döndü Karpuz yüklü kamyon devrildi karpuzlar saçıldı

İHA

Kara yolunun kenarı karpuz tarlasına döndü Karpuz yüklü kamyon devrildi karpuzlar saçıldı

Gaziantep D400 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında karpuz yüklü kamyon devrildi. Olayda 2 kişi yaralanırken karpuzlar yol kenarına savruldu.
Kaza, Nizip ilçesi D400 kar ayolu Keferbostan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine seyir eden 03 HH 752 plakalı karpuz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyonda bulunan karpuzlar yol kenarına savrulurken, kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek ...
3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER 3 hırsızlık şüphelisi kameradan belirlenerek ...
Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince kaçtı
YEREL HABERLER Bisiklet süren çocuklar, zabıtayı polis zannedince ...
Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor
YEREL HABERLER Zeugma ve Göbeklitepe, ziyaretçileri bekliyor
Gaziantep'te yasak bitti, tepsi yemeği ve lahmacuna ilgi arttı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yasak bitti, tepsi yemeği ve lahmacuna ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran’a hazırlanıyor Açılış için hummalı bir çalışma var Ziyaret için her türlü tedbir alınıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi 15 Haziran’a ...
Şehitkamil’deki Cuma namazı kılınacak alanlar dezenfekte edildi Namaz kılınacak alanlardaki hijyen çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki Cuma namazı kılınacak alanlar ...
Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem
YEREL HABERLER Bin 931 şahıs ve 2 iş yerine idari işlem
Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
YEREL HABERLER Önce güvenlik kameraları ardından polise yakalandılar
Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 1931 kişiye 'koronavirüs' cezası
Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı
YEREL HABERLER Fatma Şahin firik ütme işlemine katıldı
Gastronominin başkentinde "fıstık gibi" eğitimler başladı
YEREL HABERLER Gastronominin başkentinde "fıstık gibi" eğitimler ...
Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu
YEREL HABERLER Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü ...
Gaziantep FK tam gaz çalışıyor
YEREL HABERLER Gaziantep FK tam gaz çalışıyor
Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeniden açılışı için gün sayıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeniden açılışı için gün ...
Şahinbey'de camiler ibadete hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de camiler ibadete hazırlanıyor
Gaziantep´te çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Gaziantep´te çocuklar dışarıda olmanın keyfini ...
Yıldırım’dan vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin talebi
YEREL HABERLER Yıldırım’dan vergi mükellefi 65 yaş üstüne izin ...
Raydan çıkan tramvay 6 saat sonra kaldırıldı
YEREL HABERLER Raydan çıkan tramvay 6 saat sonra kaldırıldı
Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar doldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar ...
Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar doldu
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 4 günlük kısıtlama sonrası çarşılar ...
4 günde rekor ceza 11 bin 695 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER 4 günde rekor ceza 11 bin 695 kişiye ceza kesildi
Akıllı ve sağlıklı şehirler için ilk adım Fatma şahin’den kuaförlere yönelik emsal protokol
YEREL HABERLER Akıllı ve sağlıklı şehirler için ilk adım Fatma ...
Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta
YEREL HABERLER Gaziantep’in yeni gözdesi villa foresta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X