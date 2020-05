Sınava hazırlanan öğrencilere deneme desteği

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlik merkezlerinde ve sosyal tesislerde eğitim gören öğrencilere ücretsiz TYT ve AYT deneme seti hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, öğrencileri evde kaldıkları süre boyunca okumaya teşvik etmek ve başarı oranını arttırmak için gençlik merkezleri ve sosyal tesislerde eğitim gören 3 bin 42 YKS öğrencisine 5 adet TYT ve 5 adet AYT deneme seti hediye ediyor.



"Her zaman öğrencilerimizin yanındayız"

Şahinbey Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman ve her şartta yanında olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak gençlik merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde üniversiteye ve Fen Liselerine hazırlanan öğrencilerimiz var. Özellikle Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için geçtiğimiz günler içerisinde kaynak ve yardımcı ders kitabı olarak 48 bin 900 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdide 3 bin 42 YKS öğrencimize TYT ve AYT deneme seti hediye ediyoruz. Korona virüs sebebiyle sınava evlerinde hazırlanan öğrencilerimize daha önceden olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



Öğrencilerden Tahmazoğlu'na teşekkür

Şahinbey Belediyesi Karataş Kültür Merkezi öğrencilerinden Buket Türk, “Çok güzel ve mantıklı bir hizmet. Şahinbey Belediyesi, öğrencilere her zaman destek veriyor. Ortaokul yıllarımdan bu yana Şahinbey Belediyesi tesislerine geliyorum. Buraya gelmeden önce çok düşük netlerim vardı. Deneme sınavları ve verilen testler sayesinde netlerim artış gösterdi. Tesislerde verilen eğitimlerin özel dershanelerde verilen eğitimlerden hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum ve bizlere verilen hizmetlerin tamamı ücretsiz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi Selçuklu Gençlik Merkezi’nde eğitim gören Senanur Koç, “Bizlere dağıtılan kitapların ve testlerin çok faydasını gördüm. Daha önceden elimde yeterince kaynağım yokken buraya geldikten sonra kaynak kitaplarım ve test kitapçıklarım oldu. Deneme sınavları ile sınavlara daha iyi hazırlanıyoruz. Meslek Lisesi mezunu olduğum için çok fazla net yapamıyordum. Ancak buraya geldikten sonra netlerimde artmaya başladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediyesi Yaşar Torun Gençlik Merkezinde eğitim gören İlknur Özüboncuk ise, “Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne yıllardır geliyorum. Burası benim ikinci adresim gibi oldu. Kendimi burada daha iyi tartabiliyorum. Çünkü, Yaşar Torun Gençlik Merkezi’ne her kesimden insan gelebiliyor. Fen Lisesi'nden gelen insanları da Anadolu Lisesi'nden gelen insanları da tanıma imkanım oluyor. Hocalara istediğiniz kadar soru sorup derslerinize daha iyi hazırlanma imkanına sahibiz. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.