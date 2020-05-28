Gaziantep FK çalışmalarını sürdürüyor

'O günler çok özlendi'

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Gaziantep Futbol Kulübü, 12 Haziran'da başlayacak olan lige hazır olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 12 Haziran'da kesin olarak başlayacağının açıklanmasının ardından sıcak havaya rağmen çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenmanlarını aksatmayan Gaziantep ekibi, iki grup halinde salonda güç ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kırmızısiyahlıların antrenmanı, sahada bire bir dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Gaziantep FK, çalışmalarına 29 Mayıs Cuma günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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