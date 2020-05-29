Cuma namazı 2 buçuk ay sonra meydanlarda kılındı

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır kapalı olan camilerin avlularında ve meydanlarda Cuma namazı kılındı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan itibaren cami ve mescitlerde namazların kılınmasına ara verilmişti. Normalleşme adımları ile camilerin ibadete açılması ile Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Cuma namazı kılındı. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde hazırlanan meydanda, cemaatin yan yana ve arka arkaya geleceği alanlar yaklaşık 2 metre mesafe ile belirlendi. Cuma namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür ve vatandaşlar katıldı. <br>Namazın ardından konuşan Vali Gül, "Koronavirüs süreci boyunca uzun süredir Cuma namazları kılınamıyordu. Bu hafta uzun aradan sonra ilk defa Cuma namazı kıldık. Bu kapsamda uygun olan camilerimizin bahçelerinde, uygun olmayan camilerde ise açık alanlarda Cuma namazı kılındı. Biz de şu anda Gaziantep Üniversitesi'nin içerisinde sosyal mesafeye uygun olarak, maske takarak Cuma namazını kıldık. Bundan sonra yeni normalde vatandaşlarımızın kurallara dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.<br>İl Müftülüğü tarafından da camilerin yeniden ibadete açılması nedeniyle Cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-05-29 14:39:06<br>

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