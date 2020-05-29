İslahiye'de Cuma namazı pazar yerinde kılındı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uzay çatlı sebze pazarında aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı.

İslahiye Hacı Ali Öztürk mahallesinde bulunan uzay çatlı sebze pazarında aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı . Cuma namazına 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar namaza alınmadı.

Cuma namazının kılınacağı alana girmek isteyen vatandaşların ateşi ölçülürken, seccadelerin altında düz gazete kağıtları serildi. İlçede avlusu olan camilerde namaz kılınırken, avlusu olmayan camiler kapalı tutuldu.

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