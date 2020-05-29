Gaziantep FK´da 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

<br>GAZİANTEP,(DHA) - <br>Gaziantep Futbol Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlarına yapılan kovid-19 testlerinin sonucunda bir kulüp personelinin test sonuncunun pozitif çıktığını açıkladı. Antrenmanlar tedbir amaçlı durduruldu.<br>Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir."DHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA<br>2020-05-29 16:07:31<br>

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