Babasının elini bırakan çocuğa araç çarptı Kaza anı kameraya yansıdı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde babası ile birlikte yolun karşısına geçmek istediği esnada babasının elini bırakıp yola koşan çocuğa araç çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçerken babasının elini bırakarak yola fırlayan 4 yaşındaki R.A.'ya, 33 NHG 41 plakalı araç çarptı. R.A. çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Yaralanan çocuk, 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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