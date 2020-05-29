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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

İHA

Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 dosyadan 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan şahıs ile uyuşturucu ticareti suçlarından 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahsı yakaladı.
Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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