Cezaevi firarisi iki şahıs yakalandı

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Gaziantep'te birçok suçtan aranan cezaevi firarisi 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 dosyadan 6 yıl kesilmiş hapis cezası ile aranan şahıs ile uyuşturucu ticareti suçlarından 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahsı yakaladı.

Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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