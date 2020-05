Evde kalınan dönemde eklem ağrıları için pratik yöntemler

Medical Park Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kalender, sosyal izolasyon sürecinde evde daha çok vakit geçiren bireylerin daha az hareket etmesi neticesinde daha az enerji harcadığına dikkat çekti.

Evde kalmanın vücutta sebep olduğu olumsuzluklar nedeni ile hastaneye başvuran hastaların sayısında artış olduğuna değinen Doç. Dr. Kalender, hastaların polikliniklere en çok diz ağrısı, bel ağrısı ve özellikle de kadın hastaların ise el ve kol ağrısı şikayetleri ile başvurduğunu ifade etti. Kalender, bu tür ağrıların genellikle kontrollü olmayan eğilme, spor aktivitesi veya vücudu zorlayacak şekilde yoğun çalışma sebebi ile meydana geldiğini vurguladı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Doç. Dr. Ali Murat Kalender, “Geniş ailelerde yaşayan ev hanımları, yoğun biçimde ev işleri ile meşguller. Bu hastalarımız bize genellikle bel, diz, ellerde veya kollarda ağrı ile başvurabiliyor. İnsan vücudu, normalin üzerinde ve uzun süreli çalışınca, eklemlerde, tendonlarda gerilme ve zedelenmeye bağlı olarak ağrı ile karakterize edilen ortopedik rahatsızlıklara zemin hazırlamaktadır. Bu durumu yaşayan bireyler uzman bir doktorun yardımına ihtiyaç duyabilirler. Bazen bu durum karşısında nadir olarak ameliyat ile tedaviye gerek duyulur. Yapılan muayene ve tetkiklerde, vücuttaki belli başlı bölgelerin aşırı kullanımı nedeniyle gelişen hastalıklara tanı kolaylıkla konulur” dedi.

Hastalık şikayeti bulunan vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Kalender, “Bu hastalıkların gelişmesini engellemek, tedaviden çok daha kolay ve ucuzdur. Koruyucu tedbirler olarak, özellikle kadın hastalarımıza, bel ağrısı için eğilerek yaptıkları işlerini, diz çökerek veya yere oturarak yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ağır cisimleri kaldırırken veya ev işlerinde zorlanacakları durumlarda daha çok yardım alarak, belini zorlamadan yapmalarını önermekteyiz. Yüzüstü yatmak da tek başına bu rahatsızlara sebep olabileceği için, bel ağrısı öyküsü olan hastalarımıza, sağ veya sol taraflarına yatmalarını, kalça ve dizlerinin bükülü pozisyonda olmasını ve iki diz arasına yastık konulmasını tavsiye ediyoruz. Bel ağrısı için diğer yöntemlerden biri de masajdır ayrıca manuel terapiyi de genellikle önermekteyiz. Ancak bu yöntemleri eğitim almış birinin yapması şarttır. Bel kaslarını güçlendirici egzersizler bilinçli olarak yapılırsa daha hızlı bir iyileşme sağlanır. Özellikle yüzme ve yürüyüş bel kaslarını en iyi güçlendiren temel egzersizlerdir. Bulaşık yıkama ve ütü yapma esnasında, uzun süre dik şekilde ayakta kalmak, bel ağrısına neden olabileceği için, bireyin bir ayağının altına 1520 cm yükseklikte basamak veya yükseklik koyması ise bel ağrısını engelleyen ufak tüyolardan bazılarıdır” ifadelerini kullandı.

Diz ağrısı olanlara da uyarılarda bulunan Kalender, “Diz ağrıları için ise uzun süre yerde oturmak çok sakıncalıdır. Düz bacak kaldırma egzersizleri ve soğuk uygulama ile diz ağrısı bir nebze de olsa azaltılabilir. Sıcak uygulama hemen her türlü ağrının artmasına neden olduğu için pek önermiyoruz. Ellerde ve kollarda ağrı durumlarında esas olarak dinlendirme ve soğuk uygulama rahatlama sağlar. Ellerde uyuşma da var ise cerrahi tedavi gerekebilir. Günümüzde hastaneye ve doktora ulaşmak eskisi gibi zor olmadığı için, her türlü şikayetinizde branşında profesyonel hekimlere başvurmanızı ve öncelikle onların tavsiyelerini uygulamanızı öneriyorum. Her ağrı ve hastalık şahsa özel tedavi gerektirebilir. Rahatsızlığınız ilerlemeden mutlaka bir uzmandan yardım alın’’ diye konuştu.

