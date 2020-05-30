Nizip'te aile hekiminde koronavirüs çıktı, personel karantinaya alındı

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, aile hekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aile hekimliğinde çalışan personel, evlerinde karantinaya alındı.<br>İlçe merkezindeki Ayşe Çapa Aile Hekimliği'nde görevli doktora yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aile hekimliğinde çalışan personel, koronavirüs testi yapılıp, 14 gün süreyle evlerinde karantinaya alındı. <br>İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, doktorun temas ettiği kişilerin tespiti için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN<br>2020-05-30 14:58:58<br>

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