Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 1904 kişiye ceza

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1904 kişiye idari para cezası uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yapılan denetimlerde dışarı çıkarak kural ihlali yapan 1904 kişiye cezai işlem uygulandı. Açık olan 8 işyerine de kuralları ihlalden cezai işlem uygulanan kentte denetimler bugün de devam ediyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-05-31 11:26:10<br>

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