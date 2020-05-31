Kısıtlamaya uymayan bin 904 kişiye ceza

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Gaziantep'te uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.

Türkiye’deki cezaların yarısının kesildiği Gaziantep'te yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde yine bin 904 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kent genelinde dün bin 904 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten, 8 iş yerine de genelgeye aykırı hareketten idari yaptırım uygulandı” denildi.

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