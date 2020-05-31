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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni normalleşme öncesi son hazırlıklar denetlendi Alleben Göleti’nde akşamları su ve ışık gösterisi yapılacak

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran itibariyle başlayacak yeni normalleşme öncesi park, tarihi semtler, mesire alanları ve müzeleri yeniden düzenlendi.

Yeni normalleşme öncesi son hazırlıklar denetlendi Alleben Göleti’nde akşamları su ve ışık gösterisi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran itibariyle başlayacak yeni normalleşme öncesi park, tarihi semtler, mesire alanları ve müzeleri yeniden düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Erdem Güzelbey ve Genel Sekreter Sezer Cihan, yapılan çalışmaları ve son hazırlıkları yerinde inceledi. Cihan, Alleben Göleti’nde süreci fırsat olarak değerlendirdiklerini belirterek, akşamları vatandaşlar için “Su ve Işık Gösterisi” hazırladıklarını ve bu dönemde başlayacağını belirtti.
Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı verilen ulusal mücadelede yeni safhaya girildi. 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme sürecinde şehirler arası ulaşım yasağının kaldırılması ve sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak son bulmaya başlamasıyla turizm sektöründe de yeni bir dönem başlıyor. Tarihi, kültürü ve gastronomisi ile ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üstüne çeken Gazi şehirde, Büyükşehir Belediyesi tarafından turizm bölgelerinde yürütülen korona sonrası yeni kurallara uygun yapılan düzenlemeler tamamlandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Erdem Güzelbey, Genel Sekreter Sezer Cihan ve Kent Estetiği Daire Başkanı Gazi Kördeve, son hazırlıkları yerinde inceledi. Şehir parkları, Gaziantep Kalesi ile çevresinde bulunan tarihi semt, büyükşehir bünyesindeki müzeler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve mesire alanındaki yeni normalleşmenin beraberinde getirdiği sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yönelik çalışmalar denetlendi. Alleben Göleti de pandemi sonrası açılışa hazırlanırken, planlanan “Su ve Işık Gösterisi” tamamlandı. Gösteri, akşamları ziyaretçilerine renkli anlar yaşatacak.
Yeni dönem ile müzeler, bilet gişesinden itibaren bütün binalarda sosyal mesafeye göre yeniden düzenlendi, hijyen çalışmaları tamamlandı. Parklar, korona virüse göre tasarlandı, eksiklikleri giderildi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin gişeleri önünde ise sosyal mesafe daireleri hazırlandı. Girişe ve bahçe içerisine de el dezenfektanları konuldu. Mesire alanlarında dezenfekte çalışmaları tamamlanırken sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenleme yapıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen şehirdeki peyzaj ve tamir işlemleri de tamamlanma aşamasına geldi.

“Gaziantep tekrar güzel günlerine kavuşacak”
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Erdem Güzelbey, 1 Haziran’la yeni bir sürece girildiğini hatırlatarak, “Başkanımızın direktifleriyle eksiklikleri tamamladık. Son saha kontrollerini de tamamlıyoruz. Gelen ziyaretçileri memnun edeceğiz. Gaziantep tekrar güzel günlerine kavuşacak” dedi.

“Alleben Göleti’nin pandemi kurallarıyla beraber kullanımı yüzde 50’ye düşecek”
Başkan vekili Güzelbey, korona sonrası Alleben Göleti için özel çalışma yapıldığının altını çizerek, “Bu alanların pandemi yüzünden kullanımı yüzde 50 olarak gerçekleştirilecek. Burada bazı tamponlar oluşturulacak. Bazı yerlerde mangal yapılamayacak. Yeni projeler de devam edecek. Her sene yenilikler yaparak bu bölgeyi aktif tutmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tüm Türkiye’yi Gaziantep’e bekliyoruz”
Yürütülen son çalışmalar hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bilgisi ve talimatlarıyla son kontrol ve çalışmaları yaptıklarını belirterek, “Daha öncesinden konu hakkında çalışmalarımız başlamıştı, hazırlıklıydık. Ancak hükumetimizin aldığı kararlarla yeni normalleşme süreciyle beraber bütün tarihi yapılar, yollar, kaldırımlar, aydınlatmalar, müzelerimiz yani her şeyimiz hazır. Biz de ekibimizle birlikte son kontroller ve çalışmaları yapıyoruz. Tüm Türkiye’yi, Gaziantep’in tarihi ve kültürel mekanlarını görmeye, hissetmeye ve yaşamaya bekliyoruz. Şundan emin olsunlar bu kente ve mekanlarına ziyarete geldiğinde hijyen kurallarına uygun olacak denetimlerimizi de bu yönde yeniden yapacağız. Gaziantep’in zenginliğini ve kültürel birikimini bütün vatandaşlarımıza ve ülkemize tanıtmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Alleben Göleti’nde su ve ışık gösterisi gelenleri büyüleyecek”
Genel Sekreter Cihan, pandemi sürecinde kapalı kalan ve yeni normalleşmeyle beraber kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanan Alleben Göleti için özel bir proje hazırlandığını da vurgulayarak, “Bu seneki yağışlar ve aldığımız tedbirlerle su seviyemiz maksimum oldu. Fazla suyu Alleben Deresi’ne aktararak çevresindeki ağaçların sulamasını yapıyoruz. Öte yandan özel bir çalışma yaparak su ve ışık gösterisi hazırlandı. Piknik için gelenlere akşamları güzel bir ‘Su ve Işık Gösterisi’ sunacağız. Son kontroller yapıldı, herhangi bir sorun yok. Suyun boyu yer yer 60 metre oluyor. Etraftaki bütün piknik alanlarının bakım ve onarımını bu arayı fırsat bilerek tamamladık. Burada, bu alanları kullanırken sosyal mesafeye uymak ve maske takmak sağlığımızla geleceğimiz için önemli. Bu alanları titizlikle kullandıkça daha iyi olacak. Gerekli tedbirleri belediye olarak aldık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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