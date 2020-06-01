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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı

İHA

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden İslahiye ilçesindeki baba evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca 12 ev karantinaya alındı.

Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 12 ev karantinaya alındı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinden İslahiye ilçesindeki baba evine geçmiş bayram kutlaması için giden kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca 12 ev karantinaya alındı.
Olay, İslahiye ilçesine bağlı, merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Şahinbey’de ikamet eden ve organize sanayide çalışan A.K., geçmiş bayram ziyareti için İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde ikamet eden babasının evine geldi. İş arkadaşı pozitif çıkan A.K.'nin Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde verdiği testin sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine A.K., tedavi için Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi.

12 ev karantinaya alındı
Öte yandan, A.K.'nın ziyaret ettiği öğrenilen Şerkanlı Mahallesi'nde 9, Yeşilyurt Mahallesi‘nde 1, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey’de 2 olmak üzere toplam 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışması ile bu evler karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı. Karantinaya alınan evlerin girişlerine şerit çekilerek karantinada olduğuna dair uyarı yazısı asıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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