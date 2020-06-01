Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 5 bin 108 kişiye ceza

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak, ihlal eden 5 bin 108 kişiye idari para cezası kesildi.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu kent genelinde yapılan denetimlerde, muaf olmadığı halde dışarı çıktığı belirlenen 5 bin 108 kişiye cezai işlem uygulandı. Polis tarafından yapılan kontrollerde ayrıca genelge kapsamında olmadığı halde açıldığı saptanan 16 iş yerinin sahibine de idari ceza verildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-01 10:38:19<br>

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