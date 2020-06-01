Normalleşme süreci ile tarihi İpek Yolu'nda yoğunluk başladı

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Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının normalleşme sürecinde kaldırılması ile birlikte tarihi İpek Yolu'nda araç yoğunluğu yaşandı.

Normalleşme süreci kapsamında restoran, kafe, park, yüzme havuzu ve spor salonu gibi mekanların yeniden hizmete açılması ile birlikte Gaziantep'teki tarihi İpek Yolu'nda yoğunluk başladı. Korona virüs günleri öncesindeki haline dönen yolda zaman zaman araç kuyrukları da oluştu. Günler sonra yeniden araçları ile dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan sürücüler zaman zaman trafiğe takıldı.

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