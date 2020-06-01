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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi çarşı cıvıl cıvıl

İHA

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte cıvıl cıvıl haline geri döndü.

Tarihi çarşı cıvıl cıvıl

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında günlerdir sessizliğin hakim olduğu Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarları, normalleşme süreci ile birlikte cıvıl cıvıl haline geri döndü.
Maskelerini takan vatandaşlar tarihi kültür yolu, Gaziler Caddesi, Bakırcılar ve Almacı pazarı çarşısı başta olmak üzere kentin birçok yerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaş yoğunluğunun yanı sıra trafikte de yoğunluk oluşurken, ambulans ve itfaiye araçları zaman zaman trafikte zor anlar yaşadı. Termometrelerin öğle saatlerinde 38 dereceyi gösterdiği kentte uzun süre sonra yeniden müşterileri ile buluşan dönerciler, aldıkları tedbirler ile müşterilerini ağırladı. Caddelerde ise bazı gençler akrobatik hareketler yaparak o anları sosyal medya hesapları için kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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