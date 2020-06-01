Gastronomi imajı hijyen eğitimleriyle korunacak

UNESCO tarafından gastronomi dalında "Kreatif Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep’in dünyada ünlü mutfağı yeni tip korona virüs (Covıd19) salgınına karşı ‘sağlıklı lezzetin başkenti’ olmak için harekete geçildi.
Şehirde yeni tip korona virüs tedbirler normalleşme sürecinde de sürdürülürken Büyükşehir Belediyesi, gastronomi kenti Gaziantep imajını korumak amacıyla devreye girdi. Şehirde yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelere salgın kapsamında deneyim kazandırmak adına sahada çalışmak üzere görevlendirilecek ekip için hazırladığı eğitim programıyla ‘Hijyen Eğitici Eğitimi’ne başlandı. Onat Kutlar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk haftasında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASMEK bünyesinde görevli Abdullah Çevik tarafından katılımcılara, Covid19 genel bilgilendirme, mutfak çalışanlarının uyması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler, servis çalışanlarının uyması gereken kurallar, sunum hizmetlerinde uygulanacak genel kurallar, vale hizmetiyle ilgili genel kurallar, resepsiyonkarşılama ile ilgili genel kurallar, mescit kullanımı ile ilgili uygulamalar, restoranlarda ve kafelerde misafir kabulü, oturma düzeni ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması konuları hakkında bilgi verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.