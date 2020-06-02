Karantinaya alınan evler dezenfekte edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karantinada bulunan 12 ev ve ortak kullanım alanları dezenfekte edildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde tespit edilen vakanın ardından, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki temaslı ev karantinaya alınmıştı. Vakanın ziyaret ettiği ve temas kurduğu toplam 12 ev karantinaya alınırken, bu evlerde kalanlar bir süreliğine bahçe kısmına alınarak evler dezenfekte edildi.

Şerikanlı Mahallesi ve Yeşilyurt Mahallesi'nde karantina altına alınan 12 evin önünde nöbet tutan güvenlik güçleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda evlere giriş çıkışlara izin vermiyor.

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