Asker adaylarına Covid-19 testi

<br>Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, vatani görevlerini yapmak için birliklerine teslim olacak asker adaylarına yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapılmaya başlandı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen askerlik celp döneminin 31 Mayıs itibarıyla yeniden başladığının açıklamasının ardından, İslahiye´de çok sayıda asker adayı sosyal mesafe kuralıyla kuyruk oluşturuldu. Haziran 2020 döneminde vatani görevlerini yapmak için birliklerine gidecek asker adaylarına, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde kurulan çadırda Covid-19 testi yapılıyor. İslahiye ve Nurdağı ilçesinde Haziran 2020 döneminde 380 kişinin askere gideceği ve testlerin 48 saat içerisinde sonuçlanacağı belirtildi.<br>Test sonucu negatif çıkanlar 5 Haziran'da birliklerine teslim olacak. Testi pozitif çıkanların ise tedavilerine başlanacak.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-02 13:17:46<br>
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