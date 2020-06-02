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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş dünyasına fırsat çağrısı

İHA

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm dünya ülkelerini ekonomik olarak etkileyen korona virüs sürecinin normalleşme ile birlikte fırsata çevrilmesi için iş dünyasına çağrıda bulundu.

İş dünyasına fırsat çağrısı

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm dünya ülkelerini ekonomik olarak etkileyen korona virüs sürecinin normalleşme ile birlikte fırsata çevrilmesi için iş dünyasına çağrıda bulundu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Koronavirüs salgınının tüm dünya ülkelerini ekonomik yönden oldukça olumsuz etkilediğini fakat normalleşmeyle birlikte toparlanma sürecinin başladığını belirtti. Koronavirüs salgını sonrası tüm dünya için yeni bir sürecin başladığını ve artık yeni normallerin söz konusu olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, “Pandemi sürecinde ekonomilerin nasıl etkilendiğini çok net bir şekilde gözlemledik. Bu süreç maalesef bizleri de oldukça olumsuz etkiledi. Gerek üretimde gerekse üretilenin yurt dışına ihracı noktasında önemli oranda gerilemeler yaşadık. Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Covid19 anketimizde de bu tablo açık bir şekilde ortada. Ankete katılan 250 ihracatçı firmanın yüzde 68’i ihracatının yüzde 50’nin üzerinde gerilediğini söylemiş. Yılın ilk 5 aylık döneminde ihracatımız 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29 geriledi. Bizler için sevindirici olan kısımsa, ihracatımızın geçtiğimiz nisan ayına oranla yüzde 4,75 artmış olması. Mayıs ayındaki resmi izinler sebebiyle iş günü kayıpları da hesaba katılınca önemli bir toparlanmanın başlamış olduğunu görebiliyoruz. Normalleşme süreciyle birlikte önümüzdeki aylarda tekrar yükseliş trendine gireceğiz" şeklinde konuştu.
"Yeni normalleri fırsata dönüştürmeliyiz"
GTO Başkanı Yıldırım, artık yeni normallerin konuşulduğunu ve Gaziantep’in bu yeni normalleri fırsata dönüştürecek altyapıya sahip olduğunu söyleyerek açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Çok şükür ki pandemi sürecinde tüm dünyaya örnek bir mücadele sergiledik ve hızlı bir şekilde normalleşme sürecine girdik. Bu normalleşmeyle birlikte ticari hayat da, ihracat verilerimizde de toparlanma hızlanacak. Önümüzdeki aylarda normalleşmenin olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Ben inanıyorum ki bu günleri de geride bırakarak daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Bunu başarabilmemiz için yapmamız gereken tek şey: Yeni normalleri fırsata dönüştürmek Çin pazarı müşterilerine yönelik çalışmalar, eticaret, eihracat ve dijitalleşme yarışı, sağlık ve hijyen alanında gelişme, artacak talep, tüketim artışı. Bunların her biri Gaziantep için birer fırsat. Bunun için şimdi daha da çok çalışmalıyız. Biz GTO olarak uzman ekibimizle birlikte bu fırsatlara yönelik projeler geliştiriyor, atacağımız adımları belirliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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