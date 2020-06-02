Son soygun girişiminde baltayı taşa vurdular

Gaziantep'te 2 ev ve bir camiden hırsızlık yapan 3 kişi, son soygun girişiminde ev sahibi tarafından fark edilince kaçtı. Şüphelilerin arkalarına bile bakmadan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde akşam saatlerinde geldikleri bir binada gözlerine kestirdikleri daireye giren 3 hırsız, içeride ev sahibine rastlayınca nasıl kaçacağını şaşırdı. Şüpheliler, şakalaşarak girdikleri binadan hızla çıkarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, incelediği güvenlik kameralarından şahısların kimliğini belirledi.

Ekipler yaptığı operasyonda 3 arkadaşı ve bağlantılı oldukları 1 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemelerden, şahısların son dönemde ilçede meydana gelen 2 ev ve 1 camiden hırsızlık olayının failleri olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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