Vali Gül, Nizip ve Cerablus’ta incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesi ve Suriye’nin Cerablus şehrinde incelemelerde bulundu.

Gül, incelemeleri kapsamında ilk olarak yapımı devam edilen GaziantepBirecik yol çalışmasının Nizip’e kadar olan kısmı ve Nizip Karkamış yol yapım çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Nizip Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Gül, buradaki genişleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, Nizip OSB’nin 2. etabının altyapısının, tek kuruş kredi kullanmayarak kendi imkânlarıyla yapan sayılı yerlerden biri olduğunu kaydetti. İlçedeki kültür ve spor altyapı çalışmalarını da yerinde gören Gül, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle İlde yaptırılan 33 tesisten biri olan Nizip Spor Salonu ile Nizip Millet Bahçesi içerisinde yapımı devam eden Kültür Merkezi ile ilgili yürütülen çalışmaları inceledi.

Nizip’te devam eden çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Gül, “Nizip Birecik Yolu’nun Nizip’e kadar olan kısmı bu sene içerisinde tamamlanmış olacak. Nizip Kültür Merkezi üç ay içerisinde toparlanmış olacak. İçerisinde 950 kişilik konferans salonu, iki tane cep sineması mevcut. Yine yetişkinler ve çocuklar için kütüphanesi var. Bu yönüyle çok amaçlı bir salon. Adalet Bakanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanımızın destekleri ile yapılan bir iş. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Nizip Organize Sanayi Bölgesinde de çok güzel gelişmelerin yaşandığını belirten Gül, “Doğalgaz sorunu çözüldü. 2. OSB’nin altyapısı tüm hızıyla devam ediyor. Nizip’in bugünü dünden daha güzel, yarını da bugünden daha güzel olacak” diye konuştu. Gül’e ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı eşlik etti.

Öte yandan, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırdığı Cerablus’u ziyaret ederek inceleme ve temaslarda bulunan Gül, İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi’nde yetkililerden bilgi aldı.

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