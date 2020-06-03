GAÜN’lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Jüpiter takımı, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2020 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması Sabit Kanat Kategorisi Kavramsal Tasarım Raporu puanlarına göre Gaziantep 1.si, Türkiye 23. olmayı başardı.

GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin bünyesinde kurulup tamamı Uçak ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinden oluşan “Jüpiter, Sirius A ve UAV X” takımları, Teknofest20' kapsamında düzenlenen 5. TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Sabit Kanat Kategorisi’nde Kavramsal Tasarım aşamasını tamamlayarak, Detaylı Tasarım Aşaması’na geçmeyi başardı. Açıklanan Kavramsal Tasarım Rapor puanlarına göre ise Gaziantep 1.si olan Jüpiter ve Gaziantep 2.si olan Sirius A takımları Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden çıkarak Gaziantep Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil etti. Ekip, önümüzdeki günlerde Gaziantep’te yapılması planlanan yarışmalarda da temsil hakkı kazanmış oldu. Jüpiter Takımı Kaptanı Mustafa Gen ve Sirius A Takımı Kaptanı Eren Özkılınç, başta GAÜN üst yönetimi olmak üzere, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi yönetimi, akademik danışmanlarıArş.Gör. Burak ÇiftcioğluveDr.Öğr.Üyesi M.Hanifi Doğru’yadesteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Bu sene ev sahipliği yapacağımız TeknoFest 2020 de üniversitemizi ve Fakültemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Gaziantep birinciliği, Türkiye 23.’lüğünü kazanan JUPİTER Takımı, Mustafa Gen, Enes Arslan, Ceyhan Ordu, M. Salman Aktaş, M. Cem Aykırdı ve M. Said Kömbe’den oluştu.

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