Gaziantep’te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi

Gaziantep’te trafik denetimleri devam ediyor. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda yapılan denetimlerde 4 bin 154 araç kontrol edilirken kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerin yanı sıra asayiş ve trafik uygulamaları da aralıksız sürdürülüyor. 4 bin 154 aracın kontrol edildiği uygulamalarda,4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 4 sürücüye amaç dışı araç kullanmaktan, 237 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 5 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 6 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 23 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden olmak üzere toplamda 691 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Öte yandan 96 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesine el konuldu.

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