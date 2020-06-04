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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTO ve GIZ'den Covid 19 mücadelesine kritik destek

İHA

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEPEkonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Gaziantep Ticaret Odası ve GETHAM iş birliğiyle üretilen 200 bin adet koruyucu yüz siperliğinin dağıtımı için imzalar atıldı.

GTO ve GIZ'den Covid 19 mücadelesine kritik destek

Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEPEkonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Gaziantep Ticaret Odası ve GETHAM iş birliğiyle üretilen 200 bin adet koruyucu yüz siperliğinin dağıtımı için imzalar atıldı.
Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında; Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Gaziantep Ticaret Odası ve GETHAM iş birliğiyle üretilen 200 bin adet yüz koruyucu siperliğinin Gaziantep ve bölge illerinde dağıtımı başladı. Gaziantep yanında Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Hatay, Adana illerinde, İl Sağlık Müdürlükleri, Emniyet ve Belediyelere hibe edilen yüz siperleri, başta sağlık çalışanları olmak üzere sahada aktif çalışanları enfekte olma riskinden korumayı amaçlıyor.
Yüz Koruyucu siperlerin Gaziantep’teki dağıtımı kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Müteahhitleri Derneği, Özel Eğitim Kurumları Federasyonu, Sürücü Kursları Derneği, Okul Öncesi ve Anaokulları Derneği ve Özel Öğretim Kurumları Derneği ile imzalanan protokole ilişkin GTO Başkanı Yıldırım bazı açıklamalarda bulundu. Pandemi mücadelesinin başlamasıyla birlikte iştirakleri GETHAM A.Ş aracılığıyla yüz siperliği üretimi projesini hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım “Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) iş birliğiyle ürettiğimiz 200 bin adet yüz siperliğinin Covid19 mücadelesine hizmet edecek olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
"İmkanlarımız ülkemiz için seferber"
Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında; Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ), Gaziantep Ticaret Odası ve GETHAM iş birliğiyle üretilen koruyucu yüz siperliklerinin emsallerine göre farklı özelliklere sahip olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bu siperlikler kullan at değil. Birden fazla kullanıma olanak sağlayan, patenti GETHAM’a ait olan bir model Önündeki PVC asetat değiştirilerek uzun süre kullanım imkânı sağlıyor. Enfeksiyon uzmanı hekimlerin fikirleri alınarak üretilen bu siperliklerin 200 bin adetlik üretimini tamamladık ve çok kıymetli kurumlarımızla protokol imzalayarak şehrimiz ve bölge illerindeki dağıtımı için adım attık. Her zaman söylediğimiz gibi tüm imkânlarımız şehrimiz ve ülkemiz için seferber" diye konuştu. Yüz siperliklerinin, özellikle sahada çalışacak olanların enfekte olma riskine karşı kritik bir koruyucu olduğunu dile getiren Yıldırım, “Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ)’e iş birlikleri ve 200 bin adet yüz siperliği üretimindeki sağladıkları destek için canıgönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca siperlikler, bu kurumların yanında Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, Adliye ve Tıp Fakültesinde de dağıtılmaya devam ediyor" dedi.
"GTO, sağlık çalışanlarının yanında"
Protokol töreninde konuşan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı ise pandemi sürecinde Gaziantep Ticaret Odası ile yaptıkları iş birliklerine dikkat çekerek, “GTO, Salgının başlamasıyla birlikte 2000 adet koruyucu tulum hibe ederek sağlık çalışanlarımıza önemli destekte bulundu. Sonrasında da personelimizin çok önemli bir ihtiyacı olan yüz koruyucu siperlikleri üreterek kullanımımıza sundular. Bu önemli desteklerinden ve önümüzdeki süreçte birlikte yapacağımız iş birliklerinden dolayı Gaziantep Ticaret Odasına teşekkür ediyorum.” dedi.
Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İslim Arıkan da, “GTO ile birlikte pek çok organizasyonda iş birliği yaptık. Ne zaman bir taleple gitsek karşılık bulduk ve destek gördük. Bu siperlik desteği ile de sahada aktif çalışan ve enfekte olma riski bulunan mühendislerimizi bir nebze olsun koruma altına alacağız. Bu yüz siperliklerinin üretimini gerçekleştiren GETHAM ve GIZ’e e de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Burası gerek teknolojik altyapısıyla gerekse uzman kadrosuyla şehrimiz ve biz mühendisler için çok önemli bir yapı ve fırsat. Umut ediyoruz ki önümüzdeki süreçte bu merkezin imkânlarıyla önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Kurumlararası işbirliği önemli"
Gaziantep’in daha iyi bir konuma gelebilmesi için kurumlar arası yapılan iş birliklerin önemini vurgulayan İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa, “Gaziantep’in başarısındaki en büyük pay birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi. Bugün de bunun çok güzel bir örneği Gaziantep Ticaret Odasına, kıymetli Başkan Tuncay Yıldırım’a, GETHAM Yönetimine, GIZ’e ve bu siperliklerin üretiminde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
"GTO, özel eğitim kurumlarını en iyi anlayan kurum oldu"
Pandemi sürecinde oldukça sıkıntılı günler geçirdiklerini aktaran Özel Eğitim Kurumları Federasyonu Başkan V. Yener Doğruer, “Bilindiği üzere biz özel eğitim kurumları bu salgın sürecinde mücbir sebep kapsamına alınmadık. Ne yazık ki oldukça sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Sesimizi duyuramadığımız her anda Gaziantep Ticaret Odası ve yönetimi bizlerin sözcüsü oldu ve her fırsatta mağduriyetimizi dile getirdi, her kademede girişimlerde bulundu. Ben bu destek ve eğitim kurumlarımızdaki çalışanlarımızı koruyacak yüz siperliklerinin hibesi için özellikle teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
İmza törenine, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve GETHAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Bay, GTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Eryoldaş, Ahmet Özgözükara, İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı, Gaziantep Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı İslim Arıkan, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa, Özel Eğitim Kurumları Federasyonu Başkan V. Yener Doğruer, Gaziantep Sürücü Kursları Derneği Başkanı Davut Aytop, Okul Öncesi ve Anaokulları Derneği Başkanı Yasin Özkanat ve Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı Bilal Yağdıran katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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