Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü

İHA

Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçedeki tarım alanlarına giden arazi yollarını açan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti.
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası’nda, yaz mevsimlerinde toz toprak olan, kış mevsimlerinde ise çamur deryasına dönen tarım arazilerine giden yolların bakım, onarım ve kumlama çalışmalarını yapan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya teşekkür etti. Altun, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur Araban sarımsağının ve Türkiye’nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği, kuru bakliyat firmaları tarafından Orta Doğu, Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada’ya ihraç edilen meşhur Araban Firiği'nin yapıldığı, Güneydoğu Anadolu bölgesinin tahıl ambarı olarak bilinen Araban Ovası’ndaki arazi yollarında yapılan bakım çalışmaları ile çiftçilerin arazi yolu çilesinin sona erdiğini belirtti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Araban Ovası’nda üretim yapan çiftçilerin sıklıkla kullandığı, yazın toz toprak içinde, kışın da çamur içinde kalan yollar üreticileri zor durumda bırakıyordu. Özellikle üreticilerin tarlalarında üretim yapmak için tohum, gübre ve hasat dönemlerinde bu yollar zorluk çıkarıyordu. Bu nedenle tarlalarına gitmek için çile çeken çiftçilerin arazi yollarında bakım, onarım, genişletme ve kumlama çalışması yapılması gerekiyordu. Bu çalışmaları başlatarak Arabanlı çiftçilere arazi yolu desteği veren ve üreticilerimizi zorlu arazi yolu çilesinden kurtarmak için çalışma başlatan Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’ya oda başkanı olarak şahsım ve çiftçiler adına teşekkür ediyoruz" dedi.
Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, "Araban Belediyesi olarak Araban Ovası’ndaki toprak olan arazi yollarımızın bakım, onarım ve kumlama çalışmalarına başladık. Çalışmaların ilkine 3 kilometrelik Eski Karapınar Yolu olarak bilinen arazi yolumuzda başladık ve tamamladık. Toplam 13 bin ton malzeme kullandık. Çiftçilerimize hayırlı olsun. Plan ve program dahilinde arazi yollarımızın yapımına devam edilecek. Arabanlı çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yararına olacak projelerde Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Bu kapsamda, ünü ülke sınırlarını aşan Araban sarımsağının ve ülkenin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği, Orta Doğu ülkeleri, Avrupa ülkeleri, ABD ile Kanada gibi ülkelere ihraç edilen meşhur Araban Firiği’nin yapıldığı ve 206 bin dönüm ekilip biçilen alan kapasitesi bulunan Araban Ovası’ndaki kaliteli olan ürün kalitesini ve yüksek olan rekolteyi daha da arttırmak için proje çalışmalarımızı sürdürmekteyiz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu sevkiyatına darbe Yapılan operasyonda 27 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu sevkiyatına darbe Yapılan ...
(Droneli görüntü) Şahinbey'de tarımsal kalkınmaya tam destek
YEREL HABERLER (Droneli görüntü) Şahinbey'de tarımsal kalkınmaya tam ...
Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza
YEREL HABERLER Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza
GTO ve GIZ'den Covid 19 mücadelesine kritik destek
YEREL HABERLER GTO ve GIZ'den Covid 19 mücadelesine kritik destek
Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans aracılığıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans ...
Gaziantep OSB’de koronaya taviz verilmiyor
YEREL HABERLER Gaziantep OSB’de koronaya taviz verilmiyor
Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Berber ve kuaförlerin "fıstık" gibi eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerin "fıstık" gibi eğitimleri ...
Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan ...
Korona virüs salgınında göz sağlığına dikkat SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Özyol: "Kontakt lens kullanımı göze temas oranını arttırdığı için salgın süresince mümkünse gözlük kullanılmalı" "Lens kullanılacaksa günlük 'kullan-at' türü lensler tercih edilmeli" "Yeni tip korona virüste göz tutulumu sadece göze bulaşla değil ağız veya burun yoluyla alınan virüsün oluşturduğu enfeksiyon şeklinde de ortaya çıkar"
YEREL HABERLER Korona virüs salgınında göz sağlığına dikkat SANKO ...
Başkan Fadıloğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ...
Delikli Tepe turizme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Delikli Tepe turizme hazırlanıyor
Gaziantep FK'da son testler negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da son testler negatif
TSE Covid-19 Üretim Belgesini alan ilk işletme Sanko Tekstil oldu
YEREL HABERLER TSE Covid-19 Üretim Belgesini alan ilk işletme Sanko ...
Gaziantep’te park ve bahçelere normalleşme temizliği
YEREL HABERLER Gaziantep’te park ve bahçelere normalleşme temizliği
GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu
YEREL HABERLER GTB dijital söyleşilerinde TÜRİB konuşuldu
Gaziantep’te kurallara uymayan 691 kişiye ceza kesildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kurallara uymayan 691 kişiye ceza ...
Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi
YEREL HABERLER Gaziantep restoranlarında 'Karekod Menü' dönemi
Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar
YEREL HABERLER Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar
Gaziantep’te restoranlara pandemi ayarı Normalleşme sürecinin başlamasıyla Gaziantep’te restoranlar menüleri QR kod ile müşterilerine sunacak
YEREL HABERLER Gaziantep’te restoranlara pandemi ayarı Normalleşme ...
GAÜN’lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı
YEREL HABERLER GAÜN’lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı
Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat sektörünün
YEREL HABERLER Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X