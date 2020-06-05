Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T. yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.<br>Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan C.T.'nin yakalandığı duyuruldu. Açıklamada terör şüphelisinin polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine koyulduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-05 10:40:00<br>
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