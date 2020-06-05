Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 401 kişiye ceza 

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 401 kişiye cezai işlem uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 yaşından küçük 62, 65 yaşından büyük 3 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 337 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca kontrol edilen 234 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı vurgulandı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-05 11:33:23<br>

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