GAÜN Projelerine TÜBİTAK’tan destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN Projelerine TÜBİTAK’tan destek

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından hazırlanan Sanayi Doktora Programı ÜniversiteSanayi İşbirliği Modeli ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli EPsikolojik Destek Programının Geliştirmesi projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

GAÜN Projelerine TÜBİTAK’tan destek

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri tarafından hazırlanan Sanayi Doktora Programı ÜniversiteSanayi İşbirliği Modeli ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli EPsikolojik Destek Programının Geliştirmesi projeleri, TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri kapsamında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi işbirliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite/araştırma altyapısı sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile geliştirilen TÜBİTAK 2 bin 244 Sanayi Doktora Programı’nın 2019 destek sonuçları açıklandı.
GAÜN Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü’nden Prof. Dr. Ahmet Erkliğ’in danışmanlığı üstlendiği, işbirliği kuruluşunu TEMSAN Makina ve Tekstil Sanayi’nin olduğu Sanayi Doktora Programı ÜniversiteSanayi işbirliği modeli TÜBİTAK 2244 Projesi, TÜBİTAK tarafından kabul edilerek, desteklenecek projeler arasındaki yerini aldı. Prof. Dr. Ahmet Erkliğ, bu kapsamda orta basınçlı eksenel fanlarda kullanılmak üzere yenilikçi imalat yöntemleri ile kanat imalatı ve tekstil klima sistemlerinde kullanılan elektronik cihazların kontrolü ve programlanabilmesi için gerekli insan alt yapısının yetiştirilmesini hedeflendiklerini belirtti.
COVID19 projesi’ne destek
Yine GAÜN Eğitim Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fulya Türk’ün, ARDEB 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID19 ve Toplum, Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrıya sunduğu Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli E Psikolojik Destek Programının Geliştirmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi Projesi desteklenmeye hak kazandı. Doç. Dr. Fulya Türk, ülkemizde sağlık çalışanlarının Covid19 nedeniyle oluşan çalışma koşullarından kaynaklanan ikincil travmatik stres belirtileri ile başa çıkabilmelerinde yardımcı olmak üzere Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli EPsikolojik Destek Programının Geliştirmesi hedeflediklerini belirtti. Doç. Dr. Türk, “Sağlık çalışanlarının yaşadıkları ikincil travmatik stres belirtilerinin azaltılmasında ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle mevcut şartlar altında bilgisayar/akıllı telefonlar yardımı ile EPsikolojik Destek Programının kullanılması sağlık çalışanlara yardım sunmada pratik bir çözüm yolu olacağı söylenebilir” dedi.
Doç. Dr. Fulya Türk’ün proje yürütücüsü olarak yer aldığı projede; Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, Prof. Dr. Zeynep Hamamcı, Doç. Dr. Gülçin Elboğa ve Dr. Öğretim Üyesi Şengül Şahin yer alıyor.
TÜBİTAK destekledikleri projeleri açıkladıktan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür projeleri onaylanan GAÜN akademisyenlerini, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Yavuzeli Salgın sürecindeki ikinci cuma namazı ...
Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen öğretmen son yolculuğuna ...
Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnci Kolejinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Büyükşehir’in göllüce mesaisi noktalandı Yol genişletilerek sıcak asfalt döküldü
YEREL HABERLER Büyükşehir’in göllüce mesaisi noktalandı Yol ...
Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 401 kişiye ceza 
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kısıtlamayı ihlal eden 401 kişiye ceza 
Şahin’den çevre günü mesajı
YEREL HABERLER Şahin’den çevre günü mesajı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, PKK şüphelisi tutuklandı
Terör örgütü PKK/KCK mensubu şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/KCK mensubu şahıs tutuklandı
Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden yankılandı
YEREL HABERLER Bakırcılar Çarşısı'nda çekiç sesleri yeniden ...
Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü
YEREL HABERLER Altun’dan Doğru’ya arazi yolları teşekkürü
Gaziantep'te uyuşturucu sevkiyatına darbe Yapılan operasyonda 27 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu sevkiyatına darbe Yapılan ...
(Droneli görüntü) Şahinbey'de tarımsal kalkınmaya tam destek
YEREL HABERLER (Droneli görüntü) Şahinbey'de tarımsal kalkınmaya tam ...
Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza
YEREL HABERLER Şehirlerarası yolcu taşıyan 27 araca ceza
GTO ve GIZ'den Covid 19 mücadelesine kritik destek
YEREL HABERLER GTO ve GIZ'den Covid 19 mücadelesine kritik destek
Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans aracılığıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Şahin GASMEK öğrencileriyle telekonferans ...
Gaziantep OSB’de koronaya taviz verilmiyor
YEREL HABERLER Gaziantep OSB’de koronaya taviz verilmiyor
Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Berber ve kuaförlerin "fıstık" gibi eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Berber ve kuaförlerin "fıstık" gibi eğitimleri ...
Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Çekiçli hırsızlığın şüphelileri kameradan ...
Korona virüs salgınında göz sağlığına dikkat SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Özyol: "Kontakt lens kullanımı göze temas oranını arttırdığı için salgın süresince mümkünse gözlük kullanılmalı" "Lens kullanılacaksa günlük 'kullan-at' türü lensler tercih edilmeli" "Yeni tip korona virüste göz tutulumu sadece göze bulaşla değil ağız veya burun yoluyla alınan virüsün oluşturduğu enfeksiyon şeklinde de ortaya çıkar"
YEREL HABERLER Korona virüs salgınında göz sağlığına dikkat SANKO ...
Başkan Fadıloğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu'ndan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ...
Delikli Tepe turizme hazırlanıyor
YEREL HABERLER Delikli Tepe turizme hazırlanıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X