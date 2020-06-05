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Cuma namazı alınan tedbirlerle huzur içerisinde kılındı Cuma namazı hazırlıkları memnuniyetle karşılandı

İHA

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde cuma namazı kılınacak alanlarda gerekli tüm tedbirleri alarak, vatandaşın huzur içerisinde ibadet etmesini sağladı.

Cuma namazı alınan tedbirlerle huzur içerisinde kılındı Cuma namazı hazırlıkları memnuniyetle karşılandı

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde cuma namazı kılınacak alanlarda gerekli tüm tedbirleri alarak, vatandaşın huzur içerisinde ibadet etmesini sağladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kılınamayan cuma namazı, normalleşme süreci ile önceki hafta itibariyle yeniden kılınmaya başlanmıştı. Şehitkamil Belediyesi tarafından alınan tedbirler doğrultusunda Şehitkamil Kaymakamlığının belirlediği camilerde ve ilçenin farklı noktalarında sağlık açısından herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeden açık havada cuma namazı kılındı. Namaz kılınacak tüm alanlarda önceden detaylı bir dezenfekte çalışması gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, namaz öncesinde ve sonrasında da uyulması gereken kurallarla ilgili tedbiri elden bırakmadı. Seccadelerini de yanına alarak maskeli bir şekilde, sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine yetiren vatandaşlar, yapılan hazırlıkların memnuniyet verici olduğunu kaydettiler.

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