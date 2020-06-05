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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gasmek öğrencileri uzaktan eğitimlerle sınava hazır Öğrenciler raunt sistemiyle rakiplerinden bir adım önde

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), yeni tip korona virüs (COVID19) Salgını ile eğitim hayatında "uzaktan eğitimle" devam eden etüt kursu öğrencileri için verdiği destekle fark oluşturdu.

Gasmek öğrencileri uzaktan eğitimlerle sınava hazır Öğrenciler raunt sistemiyle rakiplerinden bir adım önde

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), yeni tip korona virüs (COVID19) Salgını ile eğitim hayatında “uzaktan eğitimle” devam eden etüt kursu öğrencileri için verdiği destekle fark oluşturdu.
Tamamen ücretsiz olarak hizmete soktuğu çevrimiçi RAUNT Eğitime Destek Programı’nı kullanan öğrenciler, sınava hazır olduklarını söyleyerek, süreci sistemle avantaja çevirdiklerini dile getirdi.
Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs (COVID19) Salgını ile başlayan süreçte 20192020 Eğitim Öğretim Yılı’nda GASMEK Etüt Kursları’ndan yararlanan öğrencilere teknolojik altyapısıyla uzaktan eğitime devam etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in “Eğitimde Fırsat Eşitliği” düsturundan hareketle, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye hazırlanan 7 bin GASMEK öğrencisinin yararlandığı ve tamamen ücretsiz olan çevrimiçi “RAUNT Eğitime Destek Programı”, salgın nedeniyle okul ve etüt merkezinde ders göremeyen gençlere anlatım ve denemeleriyle evlerinden çalışma fırsatı sundu. YKS’ye sayılı günler kala bilgisayar ve cep telefonlarından ulaşabildikleri RAUNT sistemiyle ders konularına çalışan GASMEK öğrencileri, sınava iyi hazırlandıklarını belirterek, hedeflediği bölümler için çevrimiçi sistemin rakipleriyle arasında fark oluşturuduğunu ifade ettiler. Öğrenciler, konuları alanından uzman kişilerden dinlemenin hazırlıklarında daha fazla fayda sağlayacağının altını çizdi.
Öğrenciler raunt sistemiyle fark oluşturacaklarından emin
Hedefinin tıp fakültesi olduğunu ve üniversiteyi bitirdikten sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) araştırmalara yönelmek istediğini söyleyen Mustafa Berkay Ünlü, pandemi sürecinde okullardan ayrı kaldıkları ve çok büyük zorluklar yaşadıklarına değinerek, “Arkadaşlarımızdan ve öğretmenlerimizden ayrı kaldık. Zaten sınav bizi yeterince geriyordu bir de bunun üzerine hastalık problemi çıkınca bu sınav süreci daha zor bir hal aldı. Aklımızda çok fazla soru vardı. Ama GASMEK daima bizim yanımızda oldu. Öğretmenlerimiz günlük takibimizi yaptı. Online RAUNT sistemi pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ adı altında başlattığı mükemmel bir uygulama oldu bizler için. GASMEK bünyesinde durumu olmayan ya da taşra bölgelerinde gelen yardıma muhtaç öğrenciler var. Başkan Şahin, öğrencilere bilgisayar yardımı yaptı. Bunun yanı sıra kişi başı ücreti bin 600 lira olan RAUNT’u hibe etti. Yapay zeka kontrolünde denetimlerimiz yapılarak, denemelerimiz ve düzenli eğitimlerimiz devam etti. RAUNT sistemi eğitimimin aksamamasını sağlayarak rakiplerimle aramda önemli bir fark oluşturdu. Deneme ve eğitim kapsamında bana güçlü bir hizmet sundu. Durumumu kıyaslama şansını bana tanıdı. Eksik olan derslerimin hangileri olduğunu ortaya çıkardı. Sonuç olarak pozitif etkisi oldu diyebilirim” dedi.
Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi’nden mezun olan ve GASMEK Etüt Kursları’nda ücretsiz eğitim gören Beyza Özdemir, pandemi sürecinde krizi fırsata çevirmeye çalıştığını belirterek, “Bu yıl üniversite sınavına 2’nci kez hazırlanıyorum. Hedefim, tıp fakültesini kazanmak. Bu zor süreçte derslerime dört elle sarıldım. Böylelikle rakiplerimin önüne geçebilirdim. GASMEK öğretmenlerimizin telefon üzerinden bizlerle sık sık iletişim halinde oldular, bir an olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Sabahın 8’inde arayıp öğretmenlerim tarafından daima kontrol edildim. Bu motivasyon açısında çok artı bir durum teşkil etti benim için. Ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bizlere gönderdiği deneme sınavlarıyla evimizde kendimizi sınama imkanı bulduk. Optik okuyucudan genel sıralamamızı görebildik. Sonuç olarak pandemi, gördüğüm desteklerden dolayı hiç etkilemedi beni diyebilirim. GASMEK’in öğrencilere sağladığı online RAUNT sistemi, anlayamadığım soruları ve konuları öğrenmemi sağladı. RAUNT bana farklı bir bakış açısı kattı. RAUNT’tan gerçekleştirdiğim online denemelerle bulunduğum konumu görme fırsatım oldu. Normalde ücretli bir uygulama olduğu için ücretsiz olarak bizlere GASMEK tarafından sunulan bu hizmetten yararlanmak rakiplerime karşı beni şanslı kıldı. Çünkü ücretli olması durumunda bu sistemden faydalanamayabilirdim. RAUNT rakiplerimle aramda bir fark oluşturacaktır çünkü öğrenim gördüğüm öğretmenlerin kariyerinin güçlü olduğunu biliyorum. Böylelikle sınav öncesi pratik ve püf noktalar konusunda deneyim kazandım. Bu nedenle rakiplerimle aramda fark oluşturabilirim” şeklinde konuştu.
Bu sene mezun olacak olan Sümeyye Köseoğlu ise diş hekimi olmak istediğini ifade ederek, “Pandemi sürecinde herkes gibi biz de evlere kapandık. Eğitim sürecimde GASMEK ailesi daima yanımızda oldu. Bu süreçte en az etkilenmemizi sağladı. Pandemi döneminde sınava hazırlık sürecinden ödün vermedim ve çalışmalarıma aynı yoğunlukta devam ettim. GASMEK online RAUNT sisteminin bana en büyük faydası ise bitirdiğim denemenin anında sonucunu, hangi konularda eksik olduğumu görebiliyorum. Bu nedenle çok şanslı hissediyorum kendimi. RAUNT sisteminde görev alan öğretmenler alanlarında çok profesyonel. Bu yüzden rakiplerimden daha şanslı hissediyorum kendimi. Konuyu uzman kişilerden dinlemek bir insana daha çok şey katar. O nedenle rakiplerime karşı fark oluşturmayı düşünüyorum” diye konuştu.

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