Araban’da bozulan asfalt yol çalışmalarına başlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Araban ilçesindeki kırsal mahallerin bozulan statik asfalt kaplama yolların yapım çalışmalarını başlattı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı havaların ısınmasıyla birlikte Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu, Sarıtepe, Elif ve Hisar kırsal mahalleleri arasındaki 12 kilometrelik grup yolundaki eski asfalt yolda kazıma çalışmasıyla 2020 yılının ilk yol çalışmalarını başlattı.
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