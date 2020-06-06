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Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

DHA

Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda baskın yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, S.G., B.C., A.E., A.Ö. ve A.F.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden...

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda baskın yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, S.G., B.C., A.E., A.Ö. ve A.F.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.G., A.Ö. ve Ö.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-06 10:24:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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