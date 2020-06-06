Cinayet şüphelisi bağ evinde yakalandı

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<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te kasten adam öldürme suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ramazan Kirazoğlu (32), babasına ait bağ evinde yakalandı.<br>İl Jandarma Komutanlığı ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme ve mühürde bozma suçlarından aranan Ramazan Kirazoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin Kabasakız Mahallesi'nde babasına ait bağ evinde saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.<br>Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Kirazoğlu adliye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-06-06 12:51:50<br>

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