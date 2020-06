Fadıloğlu’ndan muhtarlara ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçede kamuoyu yararına çalışma yürüten muhtarları ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerinin konuşulduğu ziyaretlerde muhtarlar, Başkan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Sık sık muhtarları ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep, şikayet ve önerilerini dinleyen ve sorunların çözümü için hemen çalışma başlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hacıbaba Mahalle Muhtarı Mehmet Memili, Eyüpsultan Mahalle Muhtarı Vakkas Maytap, 8 Şubat Mahalle Muhtarı Ramazan Doğan, Kocatepe Mahalle Muhtarı Çavuş Özaslan ile Dülükbaba Mahalle Muhtarı Muzaffer Yiğit’i ziyaret etti. Ziyaretlerde; koronavirüs salgınının yanı sıra mahalle sakinlerinin talep, öneri ve şikayetleri konuşuldu.

Muhtarların her zaman ve her koşulda destekçileri olduklarını vurgulayan Fadıloğlu, muhtarların halk ile devlet kurumları arasında köprü olduklarını kaydetti. Muhtarların en yakın mesai arkadaşları olduklarını dile getiren Fadıloğlu, birlikberaberlik içerisinde çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade etti.

“Belediyemiz her türlü hizmeti sunuyor”

Yapılan ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan 8 Şubat Mahalle Muhtarı Ramazan Doğan, “Korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aylık pandemi dönemi içerisinde Şehitkamil Belediye Başkanımız ile bir araya gelemiyorduk. Sağ olsun belediyemiz, bu 3 aylık dönem içerisinde mahallemizde her türlü hizmeti sunmaya çalıştı. Vatandaşlarımızın sağlığı açısından mahallemizdeki yollar, kaldırımlar sık sık yıkanarak ve ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Bu pandemi dönemi içerisinde belediyemiz, mahallemize her türlü hizmeti sunuyordu. Sağ olsun Başkanımız, normalleşme dönemiyle birlikte bugün, bizi makamımızda ziyaret etti. Mahallemizin eksiklikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Biz de ufak tefek olan sıkıntılarımızı Başkanımıza dile getirdik. Kendisi de bu sıkıntıların giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi. Biz her zaman belediyemizin yaptığı hizmetleri fazlasıyla alıyoruz. Ben bu pandemi dönemi içerisinde mahallemizde yapmış olduğu her türlü hizmet ve desteklerinden dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum” dedi.

“Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum”

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Dülükbaba Mahalle Muhtarı Muzaffer Yiğit, “Şehitkamil Belediye Başkanımız, sağ olsun bugün bizleri ziyaret etti. Mahallemizin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı. Biz de mahallemizde olan eksiklikleri Başkanımıza ilettik. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili Başkanımız, ellerinden geleni yapacakları söyledi. 3 aydır pandemi nedeniyle Şehitkamil Belediyemiz, mahallemizde her türlü temizlik ve dezenfekte konusunda çok yoğun çalıştı. İnşallah Başkanımıza ilettiğimiz eksikliklerimizin de en kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum. Ben mahallemize yapılan her türlü hizmetlerden dolayı tüm mahallem adına Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.