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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı

DHA

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, bir işyerinden motosiklet ve bilgisayar çalan, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Bey Mahallesinde bulunan bir iş yerinden motosiklet ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda iş yerine iki kişinin geldiği ve birisinin gözcülük yaparken, diğerinin içeride bilgisayar ve motosiklet çaldığı tespit edildi. Adresi belirlenen şüphelilerden birisi gözaltına alınırken,...

Kameradan tespit edilen hırsızlık şüphelisi, tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, bir işyerinden motosiklet ve bilgisayar çalan, güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.<br>Bey Mahallesinde bulunan bir iş yerinden motosiklet ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda iş yerine iki kişinin geldiği ve birisinin gözcülük yaparken, diğerinin içeride bilgisayar ve motosiklet çaldığı tespit edildi. Adresi belirlenen şüphelilerden birisi gözaltına alınırken, diğeri aranıyor. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-07 11:46:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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