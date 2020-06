Şahin Nizip ve Karkamış’ta hasat yapan çiftçiyle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin nane üretiminin neredeyse tamamını karşılayan Nizip çiftçisini ve Karkamış’ta buğday ekimi yapan tarlaları ziyaret etti.

Ziyarette nane üretimi ve son durum hakkında bilgi alan Başkan Fatma Şahin, Dünya'nın artık bağışıklık sistemini geliştirecek ürünlere yöneldiğini, Büyükşehir Belediyesi ve milletvekilleriyle beraber çiftçinin kooperatifleşmesi için ortak çalışacağını belirterek, “ Dünya’da Nizip Nanesini tanımayan tatmayan kalmayacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip korona virüs (COVID19) Salgını karşı verilen ulusal mücadelede yeni normalleşme süreciyle beraber her ilçedeki çiftçinin son durumu konusunda tarlaya yanlarına giderek bilgi alıyor. Yapılacak çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin nane ihtiyacının ve ihracatının yaklaşık yüzde 90’nını karşılayan Nizip İlçesi’ni ziyaret etti. AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel’in katıldığı ziyarette, nane tarlasında çiftçilerle sohbet eden Fatma Şahin, sıkıntılarını dinledi. Başkan Şahin, üretim konusunda gelinen son aşama hakkında bilgi aldı. Milletvekilleri ve çiftçilerle beraber çalışarak Dünya’ya “Nizip Nanesi’ni” tanıtacaklarını belirten Şahin, hızlı bir şekilde kooperatifleşmeye gidileceğini aktardı.

Nizip ziyareti sonrası Karkamış'a geçen Şahin, buğday yetiştiren çiftçilerle bir araya geldi. Bereketli Hilal’in tam ortasında bulunan Gaziantep’in her köşesinde ayrı çeşitliliği olduğunu vurgulayarak, gastronomi kapsamında sağlıklı doğal ürünü yetiştirme konusunda her türlü desteğin verileceğini iletti.

Pandemi sonrası sağlığı güçlendirecek ürünler önem kazandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazianteplilerin bile Nizip'te nane üretildiğinin az bilindiğinin altını çizerek, “Bereketli hilalin ortasında fıstık ve zeytin bahçelerinin içerisinde nanenin üretim merkezine geldik. Güneş’ten gelen bir lezzet var. Nane sadece gastronomik olarak değeri yok, pandemi sonrası sağlığı güçlendirecek ürünler çok daha önem kazandı. Bağışıklığı ve vücut direncini arttırıyor. Kokusuyla, sindirime katkısıyla fayda sağlıyor. Artık insanlar ‘Nereye gideyim ne tadayım?’ derken bağışıklık sistemine önemli ölçüde katkı sağlayan ‘Naneyi nerede yerim, nerede tadarım, naneden yapılan ürünleri nerede görebilirim’ dediğinde Nizip'e gelecek. Bereketli hilalin topraklarına gelecek. ‘Lezzetin Başkenti’ artık ‘Sağlıklı Lezzetin Başkenti’, hijyenin merkezi oluyor. Bizim en önemli gücümüz bağışıklık sistemi. Nane bize bu gücü veriyor. Sağlığın kokusu şu tarlada burunlarımıza geliyor. Burada büyük bir sağlık var, bağışıklık sistemi var. Pandemi sonrası Dünya'nın bu naneye, Nizip'e ihtiyacı var. Milletvekillerimizle konuştuk, buranın güçlü bir kooperatife, daha güçlü bir tanıtıma gerek duyulduğunu gördük. Ankara boyutuyla bunu takip ederek bütün Dünya’ya bu naneye göstereceğiz, tanımayan tatmayan kalmayacak” şeklinde konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ise, nane üretiminin fıstık ve zeytin bahçeleriyle iç içe yapıldığını aktararak, “Bu coğrafya baharat güzergahlarının geçtiği bir yer artık burası sadece yolun geçtiği değil baharatın üretildiği merkezi bir konumda. Sofralarımızın en önemli baharatlarından biri olan nane bu topraklarda, sağlıklı koşullarda, doğal bir şekilde, sağlıklı yaşam için “Sağlıklı Lezzetin Başkenti Gaziantep'te” üretiliyor. Çiftçilerimizle birlikte daha da geliştirmek için her türlü çabanın, çalışmanın içerisinde olacağız. Kooperatifler yoluyla direkt çiftçimizden tüketiciye ulaşmasını sağlamak için ne düşüyorsa bizde elimizden geleni yapacağız” dedi.

Nanenin tanıtımı ve dünyaya ihracatı için uğraşacağız

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, yaşadığımız bölgenin bereketine vurgu yaparak, “Nizip'te nane haricinde fıstığın ve zeytinin de üretimi yoğun. Ancak nanenin şöyle bir farkı var ki Türkiye üretiminin neredeyse tamamı buradan üretiliyor. Başkanlarımız ve milletvekilleriyle hem nanenin tanıtımı ve dünyaya ihracatı için uğraşacağız. Biz gastronomi şehriyiz, lezzetin başkentiyiz. Bizim bu anlamda çok önemli zenginliklerimiz var ve nane de bunlardan birisi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.