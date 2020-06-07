Gaziantep'te motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, bir işyerinin önündeki motosikleti çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.<br>Sanayi Mahallesi'nde bir işyerinin önündeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerine Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikleti çalan 2 kişinin görüntülerine ulaştı. Kimliği belirlenen 2 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler tutuklanırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-07 17:35:07<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.