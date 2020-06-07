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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

İHA

Gaziantep'te amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Gaziantep’te arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü

Gaziantep’te amca çocukları arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen tartışmada 3 çocuk babası Ömer Toprak ve Kadir Toprak bıçaklandı. Aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılan iki kişi 112 ekipleri tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesine kaldırıldı. Ömer Toprak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Toprak’ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatılırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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